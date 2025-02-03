Білорусь починає перевірку боєготовності військ: подробиці

Основні практичні дії відбуватимуться під час навчань та тренувань на полігонах та незнайомих ділянках місцевості.

У Збройних силах Білорусі розпочинається перевірка бойової готовності. Міністр оборони країни Віктор Хренін заявив про обстановку, яка зобов'язує бути готовими до забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності Білорусі.

Про це повідомила пресслужба білоруського Міноборони.

У межах перевірки бойової готовності білоруської армії оцінюватиметься готовність та здатність механізованих військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

Особовий склад, зокрема викликані з запасу військовозобов'язані, має виконати весь комплекс заходів щодо підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти до призначених районів.

Повідомляється, що основні практичні дії відбуватимуться під час проведення навчань та тренувань різного масштабу на полігонах та незнайомих ділянках місцевості.

Бійці випробують нові способи застосування розвідувальних та ударних безпілотних авіаційних комплексів під час спільного виконання завдань із сухопутними військами та активним використанням засобів радіоелектронної боротьби.

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У Міноборони звернули увагу, що у межах перевірки заплановане пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

"Враховуючи особливості обстановки, що складається, цілі та завдання підготовки Збройних сил у поточному році, сьогодні ми розпочинаємо планову перевірку бойової готовності Збройних сил", – заявив Хренін.

Він процитував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що "розслаблятися не можна".

"Обстановка зобов'язує нас тримати руку на пульсі і тримати порох сухим, бути готовими до того, для чого призначені Збройні сили, у разі необхідності – забезпечити захист суверенітету та територіальної цілісності Республіки Білорусь", – висловився міністр оборони.

Він заявив про завдання виключити шаблонність у діях військ, створити умови, в яких необхідно швидко ухвалювати нестандартні рішення.

Нагадаємо, у середині січня білоруська армія провела навчання резервістів поблизу кордонів України.