Лукашенка не питають: Путін може використати Білорусь для нового конфлікту

Якщо Росія вирішить розпочати новий етап війни, вона може використати Білорусь як плацдарм для вторгнення в Європу, зокрема в Польщу та країни Балтії.

Росія може втягнути Білорусь у війну з НАТО, використовуючи Лукашенка як ширму, а самопроголошений президент Білорусі не зможе цьому протистояти.

Про це в ефірі "Новини.LIVE" заявив військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім" і політолог Кирило Сазонов.

За його словами, якщо Росія вирішить розпочати новий етап війни, вона може використати Білорусь як плацдарм для вторгнення в Європу, зокрема в Польщу та країни Балтії. При цьому Кремль буде дистанціюватися від подій, перекладаючи відповідальність на Лукашенка.

"Якщо якісь перемовини з Україною, якась "заморозка" буде – що далі робити? І тут Путін може намагатися, такий запасний варіант: з Білорусі заходять, але не на Київ, а заходять з Білорусі на Польщу, на країни Балтії. Ідуть війська у Європу. А Путіна там немає. Це Лукашенко. Це незалежна Білорусь оголосила війну чи спровокувала, якось щось зробила. І війна йде з Білоруссю, а Путін – він над цим. Як, пам’ятаєте, 2014 рік: Крим, Донбас – "це не ми, це місцеві", – пояснив Сазонов.

За його словами, Кремль може використати такий сценарій, щоб змусити Захід домовлятися з Путіним, виставляючи його не агресором, а миротворцем.

Також читайте Норвегія перехопила російські літаки на кордоні НАТО

"Прийдіть до мене, до Путіна, назвіть мене, не як мене називають українці, не щуром бункерним, назвіть мене миротворцем і я вам допоможу". І вони прийдуть, вони налякані до нього побіжать", – зазначив військовослужбовець.

Чи може Лукашенко протистояти такому сценарію? На думку Сазонова, він змушений буде обирати між в’язницею на Заході та смертю від рук Кремля. "Вибір очевидний", – додав він.

Політолог підкреслив, що Лукашенко не контролює ситуацію, а Москва диктує йому умови.

"Лукашенку це не потрібно. Але це йому і не було потрібно. Лукашенка зараз не питають, а ставить Москва його перед фактом", – наголосив він.

Сазонов також нагадав, що Білорусь уже залучена до війни проти України, адже з її території здійснювали ракетні удари та запускали дрони-камікадзе.

Також читайте Генсек НАТО зробив важливий заклик до Німеччини через загрозу війни

"Саме з території Білорусі по нас летіли ракети, по нас летіли "Шахеди", завдаючи ударів по території незалежної України. Чи є Білорусь у даному випадку агресором? Безумовно, так. Вони можуть казати все, що завгодно: що "то Росія, з нашої території зайшли війська, нам не сказали, з нашої території запускають ракети, нам не кажуть". Але все це балачки: з території Білорусі агресію вже здійснювали. Те, що вони не оголошували нам офіційну війну, – то Росія теж не оголошувала. У них це "спеціальна військова операція". Тому Білорусь і зараз сприймається нами як агресор", – підкреслив він.

На думку Сазонова, Лукашенко залишається маріонеткою Кремля, а Росія використовує його для власних геополітичних ігор.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін розмістить війська у Білорусі, щоб втягнути сусідню країну у війну та загрожувати країнам НАТО.