РФ нападе на країни НАТО: голова Бундесверу назвав, коли це може статися

За його словами, саме тому особливо важливо забезпечити обороноздатність країн Альянсу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.

Про це він під час візиту до Вільнюса, передає балтійське видання Delfi.

"Військові експерти дуже уважно стежать за подіями у Росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків та літаків, а це означає, що збройні сили Росії суттєво зростають", – каже очільник Бундесверу.

Пісторіус прогнозує, що до 2026 року кількість армії РФ, ймовірно, зросте до 1,5 млн солдатів.

"Експерти вважають, що Путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоб створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни. Також і країни НАТО. Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звичайно, вимагає і часу, і грошей, але ми прагнемо мети", – наголосив він.

Зауважимо, що дані розвідки Німеччини, представлені наприкінці минулого року, свідчили, що російська армія може напасти на країни НАТО до 2030 року.

Раніше Польща та країни Балтії обговорили стратегію на випадок нападу РФ.

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