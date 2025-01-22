Блогер Лачен заявив, що отримував погрози через "правду про ч*ртів": від кого вони надходили

Лачен заявляє, що йому телефонують з погрозами з невідомих номерів вночі, надсилають повідомлення у секретних чатах Telegram, а також погрожують в усній формі.

Український блогер та волонтер Ігор Лаченков (Лачен) поскаржився, що протягом трьох років своєї медійної діяльності отримував погрози.

Про це він написав у соцмережах.

За словами Лачена, на деякі з цих погроз "ефективно відреагували правоохоронні органи".

"Коли ти пишеш правду про ч*ртів і коли завдяки вашому розголосу ми змушуємо систему щось робити – потім прилітає не системі, а мені. Що таке погрози в наш час, коли ти ведеш канал на 1,5 мільйона не анонімно? Це дзвінки з невідомих номерів вночі, так само і повідомлення у "зеленому чаті" тг, які видаляються та потім знов пишуть, і так по колу. Та, звісно ж, погрози в усній формі. Чи готовий був я до цього у свої 25 років? Звісно, ні", – каже блогер.

Лачен похвалився, що за 3 роки своєї медійної діяльності зробив "стільки роботи, щоб більшість ч*ртів втекли або сіли на СІЗО".

У коментарі Інституту масової інформації Лаченков уточнив, що погрози отримував, коли писав про родину Гринкевичів, про вже колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, про заборону реклами казино, про журналістку проросійського та забороненого в Україні видання "Страна" Світлану Крюкову, про народних депутатів Миколу Тищенка та Юрія Бойка.

Раніше повідомлялося, що у Києві намагались вбити заступника міністра Ляшка.

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