Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: омбудсмен обурилась закликами до розправи

Слідством встановлено, що до знущання із 12-річної дівчинки у Білій Церкві були причетні 10 дітей. Не всі вони застосовували до неї фізичне насилля, але психологічно над жертвою знущалися усі.

Про це повідомила уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Усім дітям інкримінують катування”, - сказала вона.

Також читайте Під Києвом підлітки знущалися з дівчинки-переселенки: моторошні подробиці

За її словами, за такі дії повинні бути покарані і самі діти, і їхні батьки.

Дар’я Герасимчук зауважила, що її обурюють заклики до розправи над дітьми, наголосивши на тому, що їх такими виховали їхні батьки, які повинні розділити відповідальність.

“Має бути чесне розслідування і покарання”, - наголосила вона.

Герасимчук також повідомила, що дівчинка, яка постраждала, отримує психологічну допомогу від ювенальної поліції та місцевої влади. Також родину постраждалої дитини супроводжують адвокати.

Нагадаємо, у середу, 22 січня, у Білій Церкві суд обрав запобіжний захід 16-річному підліткові, якого підозрюють у побитті 12-річної дівчинки. Відео жорстокого побиття облетіло Мережу та викликало хвилю обурення.

Читайте також: