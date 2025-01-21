Під Києвом підлітки знущалися з дівчинки-переселенки: моторошні подробиці

Поліцейські повідомили про підозру одному з юнаків, який разом із товаришами знущалися з потерпілої. Під час конфлікту у хід йшли і погрози, і удари по голові, і навіть вимагання коштів.

Що "світить" молодику за таку "сміливість" і яка причина такої жорстокості – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

На YouTube-каналі ТСН можна подивитися відео: ЦЕ ПРОСТО ЖАХ! Підлітки знущалися з дівчинки! Спливли нові моторошні подробиці і відео!

Жорстоке побиття дівчинки на Київщині

Про цю історію вже кілька днів поспіль гуде вся країна. Воно і не дивно, адже таку жорстокість серед підлітків зустрінеш не часто. Почалося все тоді, коли у Мережі з’явилося відео знущань старшокласників з дівчини. На ньому видно, як підлітки били дівчину ногами, руками та клеїли на голову жувальну гумку. Але і це ще не все. Один із присутніх молодиків вимагав у дівчини гроші – 15 тисяч гривень. Крім того, у неї відібрали телефон. Один із присутніх хлопців цинічно пожартував: "У Ярослави сьогодні день святого побиття". Ще один юнак каже, цитую: "Навчись відповідати за слова і свої поступки, с**а". Третій додає: "До п’ятниці, щоб були бабки". А один з підлітків на прізвисько "Жаба" знімав ці знущання на відео. Ми не можемо вам показати наступні кадри в оригіналі з етичних міркувань. Однак, невеликий фрагмент зафільмованої між підлітками розмови ви маєте побачити та почути.

Що кажуть у поліції

19 січня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття школярки у Білій Церкві. У поліції Київської області у коментарі для ТСН.ua розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки надійшло до поліції ще 11 січня. З'ясувалося, що потерпілій лише 12 років, а били її 15- та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина.

Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що "тілесні ушкодження малолітній завдавали троє неповнолітніх. Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки. Тоді ж у поліції зазначили, що досудове розслідування триває і не виключили тієї можливості, що правова кваліфікація в може бути змінена, якщо виявлять певні додаткові обставини цієї події.

Кому "вручили" підозру

А вже 20 січня поліцейські \про підозру 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої. Правоохоронці встановили, що юний зловмисник з товаришами зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Для залякування дівчинки підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичним хуліган вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень і ось що йому тепер світить.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі."

Зазначимо, що відносно ще трьох неповнолітніх поліцейські Київщини розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України. В оточенні потерпілої ситуацію для ТСН.ua прокоментували так: "Потерпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них теж є також дівчинка-переселенка".

Реакція освітнього омбудсмена

Як ви вже побачили, підлітки демонстрували неймовірну жорстокість щодо дівчинки – били ногами, обдували газом, насміхалися з бідолашної і все це фільмували на відео. ТСН.ua поцікавився в освітнього омбудсмена Надії Лещик, чому відбувається подібна жорстокість і хто у цьому разі має понести покарання. За словами освітньої омбудсменки, будь-яке насильство, приниження честі та гідності людини, де б воно не сталося і ким би не було вчинене – неприйнятне.

"Те, що ми бачимо на відео, поширеному в соціальних мережах, відверто жахає: група підлітків знущається з іншої дівчинки-підлітка, б’ють, принижують. Такі дії здатні впливати не тільки на фізичне здоров’я дитини, яку скривдили, але й на її психологічний стан"

Є загроза повторення подібних випадків?

Вона зазначає, що передумови виникнення таких ситуацій можуть бути досить різними. Зокрема неналежне виховання та стосунки в сім’ї, потреба у самоствердженні, якщо кривдник сам постраждав від жорстокого поводження та насильства. Тому кожну ситуацію слід розглядати індивідуально та працювати над причинами її виникнення й наслідками.

"Якщо батьки, педагоги, психолог закладу освіти не помічають, не реагують своєчасно на найменші негативні зміни в поведінці дитини, щоб з’ясувати причини цих змін, підтримати дитину та попередити насильство і жорстоке поводження, якщо в кожній конкретній ситуації не застосовувати відповідних заходів та не притягувати до відповідальності винних за наявності для того підстав – це може призвести до зростання кількості таких випадків серед молодіжного середовища"

З ким працюватимуть психологи

Надія Лещик наголошує, що після такої ситуації у закладі освіти, де навчаються ці діти, має бути проведена відповідна робота психолога з усіма сторонами – постраждалою дитиною, дітьми, які вчинили знущання, та їхніми батьками, а також виховні заходи. Надія Лещик додає, що за загальним правилом, відповідно до статті 22 Кримінального кодексу України, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Особи, що вчинили кримінальні правопорушення у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за визначені Кримінальним кодексом правопорушення (і умисне легке тілесне ушкодження до них не належить).

"На підставі статей 97 та 105 Кримінального кодексу України та відповідно до статті 498 Кримінального процесуального кодексу України, до осіб, які після досягнення 11-річного віку до досягнення віку, від якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинили кримінальне правопорушення, суд може застосувати примусові заходи виховного характеру"

Це може бути: застереження; обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; передавання неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, або під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання. Окрім того - покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків; направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

Нагадаємо, у Білій Церкві під Києвом старшокласники влаштували знущання з 12-річної дівчинки. Мережа гуде від обурення¸ адже підлітки демонстрували неймовірну жорстокість щодо дівчинки – били ногами, обдували газом, насміхалися з бідолашної і все це фільмували на відео.

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