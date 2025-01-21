Под Киевом подростки издевались над девочкой-переселенкой: жуткие подробности

Полицейские сообщили о подозрении одному из юношей, которые вместе с товарищами издевались над потерпевшей.

Что "светит" новолунию за такую "смелость" и какова причина такой жестокости – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть видео: ЭТО ПРОСТО УЖАС!Подростки издевались над девочкой!

Жестокое избиение девочки в Киевской области

Об этой истории уже несколько дней гудит вся страна. Оно и не удивительно, ведь такую жестокость среди подростков встретишь не часто., руками и клеили на голову жевательную резинку. Но и это еще не все. Требовал у девушки деньги – 15 тысяч гривен. Кроме того, у нее отобрали телефон. Один из присутствующих ребят цинично пошутил: "У Ярославы сегодня день святого избиения". **а". Третий добавляет: "До пятницы, чтобы были бабки". А один из подростков по кличке "Лягушка" снимал эти издевательства на видео . Мы не можем вам показать следующие кадры в оригинале по этическим соображениям.

Что говорят в полиции

19 января полиция открыла уголовное производство по факту избиения школьницы в Белой Церкви. а били ее 15- и 16-летние ребята и 12-летняя девушка.

Правоохранители во время проверки выяснили, что "телесные повреждения малолетний наносили трое несовершеннолетних. Санкция указанной статьи предусматривает наказание штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года. За действия своих несовершеннолетних детей, будут отвечать родители. Досудебное расследование продолжается и не исключили той возможности, что правовая квалификация может быть изменена, если выявят определенные дополнительные обстоятельства этого события.

Кому "вручили" подозрение

А уже 20 января полицейские \ о подозрении 16-летнему юноше, фигурирующему среди других участников избиения несовершеннолетней. голове, после чего распил в лицо газовый баллончик Одновременно с физическим хулиганом оказывал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее средства в сумме 15 тысяч гривен и вот что ему теперь светит.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили несовершеннолетнему о подозрении по факту пыток и вымогательств денежных средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы ."

Отметим, что в отношении еще трех несовершеннолетних полицейские Киевщины расследуют уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. их тоже есть также девочка-переселенка".

Реакция образовательного омбудсмена

Как вы уже увидели, подростки демонстрировали невероятную жестокость по отношению к девочке – били ногами, обдували газом, насмехались над бедной и все это снимали на видео. .По словам образовательной омбудсменки, любое насилие, унижение чести и достоинства человека, где бы оно ни произошло и кем бы ни было совершено – неприемлемо.

"То, что мы видим на видео, распространенном в социальных сетях, откровенно ужасает: группа подростков издевается над другой девочкой-подростком, бьют, унижают. Такие действия способны влиять не только на физическое здоровье обидевшего ребенка, но и на ее психологическое состояние"

Есть ли угроза повторения подобных случаев?

Она отмечает, что предпосылки возникновения таких ситуаций могут быть достаточно разными. В частности ненадлежащее воспитание и отношения в семье, потребность в самоутверждении, если обидчик сам пострадал от жестокого обращения и насилия. последствиями.

"Если родители, педагоги, психолог учебного заведения не замечают, не реагируют своевременно на малейшие негативные изменения в поведении ребенка, чтобы выяснить причины этих изменений, поддержать ребенка и предупредить насилие и жестокое обращение, если в каждой конкретной ситуации не применять соответствующие меры и не привлекать к ответственности виновных при наличии для этого оснований – это может привести к росту числа таких случаев среди молодежного. среды"

С кем будут работать психологи

Надежда Лещик отмечает, что после такой ситуации в учебном заведении, где учатся эти дети, должна быть проведена соответствующая работа психолога со всеми сторонами – пострадавшим ребенком, детьми, совершившими издевательства, и их родителями, а также воспитательные мероприятия. по общему правилу, согласно статье 22 Уголовного кодекса Украины, уголовной ответственности подлежат лица, которым Совершение уголовного правонарушения исполнилось 16 лет.

"На основании статей 97 и 105 Уголовного кодекса Украины и в соответствии со статьей 498 Уголовного процессуального кодекса Украины, к лицам, которые по достижении 11-летнего возраста до достижения возраста, от которого может наступать уголовная ответственность, совершили уголовное правонарушение, суд может применить принудительные меры воспитательного характера"

Это может быть: оговорка, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или под надзор педагогического или трудового коллектива по его согласию, а также отдельных граждан по их просьбе. возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего возраста и имеющего имущество, денежные средства или заработок, долга возмещение причиненного имущественного ущерба;

Напомним, в Белой Церкви под Киевом старшеклассники устроили издевательство над 12-летней девочкой. Сеть гудит от возмущения.

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