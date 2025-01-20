Жорстоке побиття дівчинки під Києвом: освітній омбудсмен відреагував

У Білій Церкві під Києвом старшокласники влаштували знущання над 12-річною дівчинкою. Мережа гуде від обурення¸ адже підлітки демонстрували неймовірну жорстокість відносно дівчинки – били ногами, задували газом, насміхалися над бідолашною і все це фільмували на відео.

Мати дівчинки звернулася до поліції з заявою щодо побиття дитини, зараз триває розслідування правоохоронців.

Жорстокість зашкалює

ТСН.ua поцікавився у освітнього омбудсмена Надії Лещик, чому відбувається подібна жорстокість і хто у цьому випадку має понести покарання?

За словами освітнього омбудсмена, будь-яке насильство, приниження честі та гідності людини, де б воно не сталося і ким би не було вчинене – неприйнятне.

"Те, що ми бачимо на відео, поширеному в соціальних мережах, відверто жахає: група підлітків знущається над іншою дівчиною-підлітком, б’ють, принижують. Такі дії здатні впливати не тільки на фізичне здоров’я дитини, яку скривдили, але й на її психологічний стан", – розповідає ТСН.ua Надія Лещик.

Є загроза повторення подібних випадків

Вона зазначає, що передумови виникнення таких ситуацій можуть бути досить різними, зокрема неналежне виховання та стосунки в сім’ї, потреба у самоствердженні, якщо кривдник сам постраждав від жорстокого поводження та насильства тощо. Тому кожну ситуацію слід розглядати індивідуально та працювати над причинами її виникнення й наслідками.

"Якщо батьки, педагоги, психолог закладу освіти не помічають, не реагують своєчасно на найменші негативні зміни в поведінці дитини, щоб з’ясувати причини цих змін, підтримати дитину та попередити насильство і жорстоке поводження, якщо в кожній конкретній ситуації не застосовувати відповідних заходів та не притягувати до відповідальності винних за наявності для того підстав – це може призвести до зростання кількості таких випадків серед молодіжного середовища", – зауважує освітній омбудсмен.

З ким працюватимуть психологи?

Надія Лещик наголошує, що після такої ситуації, у закладі освіти, де навчаються ці діти, має бути проведена відповідна робота психолога з усіма сторонами - постраждалою дитиною, дітьми, які вчинили знущання, та їх батьками, а також виховні заходи.

Нагадаємо, що поліція вже розпочала досудове розслідування за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". За таке правопорушення вказаною статтею передбачена відповідальність у вигляді або штрафу, або громадських робіт, або виправних робіт. Наразі йдеться про кривдників дівчинки, які її били – це 15- та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина.

Яким має бути покарання кривдникам?

Надія Лещик додає, що за загальним правилом, відповідно до статті 22 Кримінального кодексу України, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років.

Особи, що вчинили кримінальні правопорушення у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за визначені Кримінальним кодексом правопорушення (і умисне легке тілесне ушкодження до них не відноситься).

"На підставі статей 97 та 105 Кримінального кодексу України та відповідно до статті 498 Кримінального процесуального кодексу України, до осіб, які після досягнення 11-річного віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинили кримінальне правопорушення, суд може застосувати примусові заходи виховного характеру", – зазначає освітній омбудсмен.

Це може бути:

застереження;

обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків;

направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

У Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини

Раніше ТСН.ua розповідав, у Мережі з'явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини на Київщині.

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