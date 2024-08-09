Не сподобався колір волосся: в метро Києва компанія підлітків побила дівчат

У Києві компанія з декількох підлітків напала на двох дівчат через незвичний синій колір волосся у одної з них. Подія сталася на станції метрополітену "Тараса Шевченка".

На кадрах, які опубліковані у соціальній мережі, видно, що підлітки агресивно себе поводять на станції метро.

Налякані дівчата намагаються їх оминути. Чути, що один з підлітків щось каже дівчатам про колір волосся. А інший у білій майці та темних шортах підійшовши до дівчат б’є одну з них по голові. Ще один підліток у червоних шортах теж б’є дівчину по голові. Від удару на перон впала її кепка і один з нападників її підбирає.

Ніхто не заступився

Перелякані дівчата намагаються піти, але хлопці йдуть за ними. У цей час на пероні станції не видно ні пасажирів, ні чергового, лише чути шум від прибуття поїзду.

Врешті нападники йдуть, а перелякані дівчата стоять обнявшись на пероні. Дивно, що за дівчат ніхто з пасажирів не вступився, навіть та людина, яка знімала відео.

Підлітки напали на дівчат на станції метро в Києві / Колаж ТСН.ua

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що зараз з’ясовують всі обставини цієї події в метро.

Щодо потерпілих дівчат, то одній з них 16 років, а іншій – 21 рік. Судячи по відео, саме її били підлітки.

А от щодо нападників, то вже встановлено особи трьох з них. Одному – 12 років, а двом іншим по 15 років.

У Києві підлітки побили в метро дівчат за колір волосся (відео 18+)

"Частина нападників вже побували у поліції. На батьків одного неповнолітнього складено адмінпротокол за статтею 184 – Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Щодо інших учасників події, то встановлюється, хто саме з них приймав участь у побитті дівчат", – повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Рініше ТСН.ua розповідав, що у Києві посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку: що відомо.

Новини ТСН 12:00 31 липня. Наслідки атаки, тиснява у метро і гучне вбивство

Читайте також:

Покликали на роботу та відмовили: в метро Києва спалахнув скандал з працевлаштуванням жінок

Масований удар по Києву: третій раз ракети вибухають біля однієї станції метро – містика чи випадковість

Аварія на "синій" гілці метро: посадовцям київського метрополітену повідомлено про підозру