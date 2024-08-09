Не понравился цвет волос: в метро Киева компания подростков избила девушек

В Киеве компания из нескольких подростков напала на двух девушек из-за необычного синего цвета волос у одной из них. Событие произошло на станции метрополитена "Тараса Шевченко".

На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, что подростки агрессивно ведут себя на станции метро.

Испуганные девушки пытаются их обойти. Слышно, что один из подростков что-то говорит девушкам о цвете волос. А другой в белой майке и темных шортах, подойдя к девушкам, бьет одну из них по голове. Еще один подросток в красных шортах тоже бьет по голове девушку. От удара на перрон упала ее кепка и один из нападающих ее подбирает.

Никто не вступился

Испуганные девушки пытаются уйти, но парни идут за ними. В это время на перроне станции не видно ни пассажиров, ни дежурного, только слышен шум от прибывающего поезда.

Наконец хулиганы уходят, а испуганные девушки стоят обнявшись на перроне. Удивительно, что за девушек никто из пассажиров не вступился, даже тот, кто снимал видео.

Подростки напали на девушек на станции метро в Киеве/Коллаж ТСН.ua

Что говорят в полиции?

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего в метро.

Что касается потерпевших девушек, то одной из них 16 лет, а другой – 21 год. Судя по видео, именно ее избивали подростки.

А вот в отношении нападавших уже установлены лица трех из них. Одному – 12 лет, а двум другим – по 15 лет.

В Киеве подростки избили в метро девушек за цвет волос (видео 18+)

"Часть нападавших уже побывали в полиции. На родителей одного несовершеннолетнего составлен админпротокол по статье 184 – Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Что касается других участников происшествия, то устанавливается, кто именно из них принимал участие в избиении девушек", – сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве среди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу: что известно.

Новости ТСН 12:00 31 июля. Последствия атаки, давка в метро и громкое убийство

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