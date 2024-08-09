Не понравился цвет волос: в метро Киева компания подростков избила девушек

В столичной полиции рассказали детали жестокого поступка несовершеннолетних.
В Киеве компания из нескольких подростков напала на двух девушек из-за необычного синего цвета волос у одной из них. Событие произошло на станции метрополитена "Тараса Шевченко".
На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, что подростки агрессивно ведут себя на станции метро.
Испуганные девушки пытаются их обойти. Слышно, что один из подростков что-то говорит девушкам о цвете волос. А другой в белой майке и темных шортах, подойдя к девушкам, бьет одну из них по голове. Еще один подросток в красных шортах тоже бьет по голове девушку. От удара на перрон упала ее кепка и один из нападающих ее подбирает.
Никто не вступился
Испуганные девушки пытаются уйти, но парни идут за ними. В это время на перроне станции не видно ни пассажиров, ни дежурного, только слышен шум от прибывающего поезда.
Наконец хулиганы уходят, а испуганные девушки стоят обнявшись на перроне. Удивительно, что за девушек никто из пассажиров не вступился, даже тот, кто снимал видео.
Что говорят в полиции?
В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего в метро.
Что касается потерпевших девушек, то одной из них 16 лет, а другой – 21 год. Судя по видео, именно ее избивали подростки.
А вот в отношении нападавших уже установлены лица трех из них. Одному – 12 лет, а двум другим – по 15 лет.
"Часть нападавших уже побывали в полиции. На родителей одного несовершеннолетнего составлен админпротокол по статье 184 – Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Что касается других участников происшествия, то устанавливается, кто именно из них принимал участие в избиении девушек", – сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве среди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу: что известно.
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