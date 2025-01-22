РФ нападет на страны НАТО: глава Бундесвера назвал, когда это может произойти

По его словам, именно поэтому особенно важно обеспечить обороноспособность стран Североатлантического союза.
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.
Об этом он во время визита в Вильнюс передает балтийское издание Delfi.
"Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это значит, что вооруженные силы России существенно растут", – говорит глава Бундесвера.
Писториус прогнозирует, что к 2026 году количество армии РФ, вероятно, вырастет до 1,5 млн солдат.
"Эксперты считают, что Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны. Также и страны НАТО. Поэтому к настоящему моменту мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", – подчеркнул он.
Заметим, что данные разведки Германии, представленные в конце прошлого года, свидетельствовали о том, что российская армия может напасть на страны НАТО до 2030 года.
Ранее Польша и страны Балтии обсудили стратегию на случай нападения РФ.
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