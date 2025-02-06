Лукашенко не спрашивают: Путин может использовать Беларусь для нового конфликта

Если Россия решит начать новый этап войны, она может использовать Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Европу, в частности, в Польшу и страны Балтии.

Россия может втянуть Беларусь в войну с НАТО, используя Лукашенко как ширму, а самопровозглашенный президент Беларуси не сможет этому противостоять.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром" и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, если Россия решит начать новый этап войны, она может использовать Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Европу, в частности, в Польшу и страны Балтии. При этом Кремль будет дистанцироваться от событий, перекладывая ответственность на Лукашенко.

"Если какие-то переговоры с Украиной, какая-то "заморозка" будет – что дальше делать? И тут Путин может пытаться, такой запасной вариант: из Беларуси заходят, но не на Киев, а заходят из Беларуси на Польшу, на страны Балтии. Идут войска в Европу. А Путина там нет. Это Лукашенко как-то независимо. на идет с Беларусью, а Путин – он над этим. Как, помните, 2014 год: Крым, Донбасс – "это не мы, это местные", – объяснил Сазонов.

По его словам, Кремль может использовать такой сценарий, чтобы заставить Запад договариваться с Путиным, выставляя его не агрессором, а миротворцем.

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"Придите ко мне, к Путину, назовите меня, не как меня называют украинцы, не крысой бункерной, назовите меня миротворцем и я вам помогу". И они придут, они напуганы к нему побегут", – отметил военнослужащий.

Может ли Лукашенко противостоять такому сценарию? По мнению Сазонова, он вынужден будет выбирать между тюрьмой на Западе и смертью от рук Кремля. "Выбор очевиден", – добавил он.

Политолог подчеркнул, что Лукашенко не контролирует ситуацию, а Москва диктует ему условия.

"Лукашенко это не нужно. Но это ему и не нужно. Лукашенко сейчас не спрашивают, а ставит Москва его перед фактом", — подчеркнул он.

Сазонов также напомнил, что Беларусь уже вовлечена в войну против Украины, ведь с ее территории осуществляли ракетные удары и запускали дроны-камикадзе.

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"Саме з території Білорусі по нас летіли ракети, по нас летіли "Шахеди", завдаючи ударів по території незалежної України. Чи є Білорусь у даному випадку агресором? Безумовно, так. Вони можуть казати все, що завгодно: що "то Росія, з нашої території зайшли війська, нам не сказали, з нашої території запускають ракети, нам не кажуть". Але все це балачки: з території Білорусі агресію вже здійснювали. То, что они не объявляли нам официальную войну, Россия тоже не объявляла. У них это "специальная военная операция". Поэтому Беларусь и сейчас воспринимается нами как агрессор", – подчеркнул он.

По мнению Сазонова, Лукашенко остается марионеткой Кремля, а Россия использует его для геополитических игр.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин разместит войска в Беларуси, чтобы втянуть соседнюю страну в войну и угрожать странам НАТО.