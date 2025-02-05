Норвегия перехватила российские самолеты на границе НАТО

Два норвежских истребителя F-35 были подняты в воздух для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95 и двух самолетов Су-33, которые приблизились к воздушному пространству НАТО на Крайнем Севере.

Об этом сообщило Воздушное командование НАТО.

"Норвежские пилоты F-35 быстро обнаружили и идентифицировали российские самолеты, соблюдая безопасную дистанцию, что позволило им внимательно следить за движением самолетов. Расширенные возможности F-35 позволили им собирать важную информацию и убедиться в том, что российские самолеты не нарушили воздушное пространство НАТО", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВВС Норвегии Ойвинд Гуннеруд заявил, что миссия быстрого реагирования на Крайнем Севере является ключевой для национальной обороны и коллективной безопасности НАТО.

В Воздушном командовании НАТО подчеркнули, что "подобные перехваты подчеркивают важность миссии НАТО по контролю за воздухом".

"Способность выявлять, перехватывать и контролировать потенциальные угрозы имеет решающее значение для поддержания региональной безопасности и стабильности. Это предполагает постоянное присутствие и готовность истребителей, которые могут быть настроены на реагирование на потенциальную потерю связи, нарушение воздушного пространства или деятельность, которая не соответствует международному авиационному праву", — сообщили в НАТО.

Напомним, недавно генсек НАТО сделал важный призыв в Германию из-за угрозы войны.

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