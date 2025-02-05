Норвегія перехопила російські літаки на кордоні НАТО

Два норвезькі винищувачі F-35 були підняті в повітря для перехоплення російських бомбардувальників Ту-95 та двох літаків Су-33, які наблизились до повітряного простору НАТО на Крайній Півночі.

Про це повідомило Повітряного командування НАТО.

"Норвезькі пілоти F-35 швидко виявили та ідентифікували російські літаки, дотримуючись безпечної дистанції, що дозволило їм уважно стежити за рухом літаків. Розширені можливості F-35 дозволили їм збирати важливу інформацію та переконатися в тому, що російські літаки не порушили повітряний простір НАТО", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ВПС Норвегії Ойвінд Гуннеруд заявив, що місія швидкого реагування на Крайній Півночі є ключовою для національної оборони та колективної безпеки НАТО.

У Повітряному командуванні НАТО підкреслили, що "подібні перехоплення підкреслюють важливість місії НАТО з контролю за повітрям".

"Здатність виявляти, перехоплювати та контролювати потенційні загрози має вирішальне значення для підтримки регіональної безпеки та стабільності. Це передбачає постійну присутність і готовність винищувачів, які можуть бути налаштовані на реагування на потенційну втрату зв’язку, порушення повітряного простору або діяльність, яка не відповідає міжнародному авіаційному праву", - повідомили в НАТО.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО зробив важливий заклик до Німеччини через загрозу війни.

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