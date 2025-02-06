Существует ли риск наступления с территории Беларуси: объяснение эксперта

По мнению Нарожного, такой сценарий развития событий маловероятен.
Военный эксперт, основатель БО "Реактивна пошта" Павел Нарожный считает, что российская армия, скорее всего, не будет использовать территорию соседней Беларуси для осуществления наступательных операций.
Об этом он сказал в интервью "Радио NV".
Эксперт отметил, что территория вдоль украинско-белорусской границы – это сплошные болота и леса, передвижение по которым для военных подразделений будет очень сложным.
"Почему они так быстро зашли в 2022 году? Потому что банально мы их туда пустили. Это был замысел Генштаба, чтобы они растянулись по обширной территории и мы их уничтожали. И он сработал тогда", – объяснил Нарожный.
По его словам, сейчас ситуация другая, а украинские защитники готовы встретить врага, если наступление из Беларуси все же произойдет.
"У нас есть генерал Наев. И он, когда командовал этим участком фронта, говорил, что там закопано более полумиллиона мин. Там взорваны все мосты, там все заминировано, построены инженерные укрепления. Поэтому, если враг туда зайдет, он там и остановится", — подчеркнул Нарожный.
Впрочем, он не исключает, что россияне могут использовать территорию Беларуси как плацдарм, откуда будут осуществлять артиллерийские обстрелы, а также атаковать Украину дронами и ракетами.
"От территории Беларуси до Киева 140 километров по прямой, это очень близко. И до многих других городов. Поэтому риск сухопутных операций очень низкий. А вот риск других ударов налицо", — подчеркнул Павел Нарожный.
Напомним, если Россия решит начать новый этап войны, она может использовать Беларусь как плацдарм для вторжения в Европу, в частности, в Польшу и страны Балтии. По мнению политолога Кирилла Сазонова, Лукашенко используют как ширму, а он не сможет этому противостоять.
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