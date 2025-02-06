Существует ли риск наступления с территории Беларуси: объяснение эксперта

Военный эксперт, основатель БО "Реактивна пошта" Павел Нарожный считает, что российская армия, скорее всего, не будет использовать территорию соседней Беларуси для осуществления наступательных операций.

Об этом он сказал в интервью "Радио NV".

Эксперт отметил, что территория вдоль украинско-белорусской границы – это сплошные болота и леса, передвижение по которым для военных подразделений будет очень сложным.

"Почему они так быстро зашли в 2022 году? Потому что банально мы их туда пустили. Это был замысел Генштаба, чтобы они растянулись по обширной территории и мы их уничтожали. И он сработал тогда", – объяснил Нарожный.

По его словам, сейчас ситуация другая, а украинские защитники готовы встретить врага, если наступление из Беларуси все же произойдет.

"У нас есть генерал Наев. И он, когда командовал этим участком фронта, говорил, что там закопано более полумиллиона мин. Там взорваны все мосты, там все заминировано, построены инженерные укрепления. Поэтому, если враг туда зайдет, он там и остановится", — подчеркнул Нарожный.

Впрочем, он не исключает, что россияне могут использовать территорию Беларуси как плацдарм, откуда будут осуществлять артиллерийские обстрелы, а также атаковать Украину дронами и ракетами.

"От территории Беларуси до Киева 140 километров по прямой, это очень близко. И до многих других городов. Поэтому риск сухопутных операций очень низкий. А вот риск других ударов налицо", — подчеркнул Павел Нарожный.

Напомним, если Россия решит начать новый этап войны, она может использовать Беларусь как плацдарм для вторжения в Европу, в частности, в Польшу и страны Балтии. По мнению политолога Кирилла Сазонова, Лукашенко используют как ширму, а он не сможет этому противостоять.

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