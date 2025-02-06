Как ФСБ вербует диверсантов в Украине: журналисты раскрыли схему

В разговорах с потенциальными исполнителями вербовщики не упоминают о "русском мире" или поддержке Кремля. Напротив, они пытаются убедить, что действуют по патриотическим мотивам.
В Украине фиксируют взрывы у зданий ТЦК, поджоги автомобилей военнослужащих и покушения на должностных лиц. Общество дискутирует, кто стоит за этими нападениями.
Журналисты Texty.org провели эксперимент — выдали себя за потенциальных "террористов" и узнали, как работает вербовочная сеть ФСБ.
Как объясняют журналисты, все начинается с граффити в общественных местах, где содержатся ссылки на малоизвестные Telegram-каналы. Они маскируются под пропагандистские ресурсы, распространяющие антивластную риторику и разоблачительные материалы о ТЦК. Однако впоследствии там начинают появляться сообщения с призывами к насилию, а затем и предложения "работы".
Вербовка происходит в несколько этапов. Сначала потенциальным исполнителям предлагают расклеивать листовки и рисовать граффити. Далее — задачи, связанные с порчей имущества, например пробитие шин. Только после этого "рекрутам" предлагают поджоги или нападения на чиновников и военных.
Собеседники журналистов активно интересовались их навыками, особенно в работе с дронами, и готовы были оплачивать "работу". При этом российские кураторы все реже предлагают поджог авто, поскольку полиция начала эффективно расследовать такие преступления. Теперь они сразу переходят к более радикальным сценариям, в частности, к нападениям на военных.
В разговорах с потенциальными исполнителями вербовщики не упоминают о "русском мире" или о поддержке Кремля. Напротив, они пытаются убедить, что действуют по патриотическим мотивам. Как отметили журналисты, один из кураторов заявил:
"Я это делаю ради своих детей, чтобы они жили в нормальной стране", – сказал вербовщик, не объясняя при этом, откуда поступают деньги за диверсии.
Особое внимание кураторы уделяют молодежи. Они активно вербуют подростков, поскольку молодые люди менее критично оценивают ситуацию. В разговорах с журналистами вербовщики охотно поддержали предложение привлечь 15-17-летних, подтвердив, что эта категория особенно интересна организаторам саботажа. Для них это выглядит как легкая возможность заработать, а не как сотрудничество с врагом.
Напомним, в Украине два дня подряд происходили взрывы возле ТЦК. 5 февраля возле ТЦК в Каменец-Подольском прогремел взрыв. А затем стали известны новые подробности трагического происшествия в Хмельницкой области. Теракт унес жизнь одного человека, еще трое попали в больницу.
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