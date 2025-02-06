Как ФСБ вербует диверсантов в Украине: журналисты раскрыли схему

В разговорах с потенциальными исполнителями вербовщики не упоминают о "русском мире" или поддержке Кремля. Напротив, они пытаются убедить, что действуют по патриотическим мотивам.

В Украине фиксируют взрывы у зданий ТЦК, поджоги автомобилей военнослужащих и покушения на должностных лиц. Общество дискутирует, кто стоит за этими нападениями.

Журналисты Texty.org провели эксперимент — выдали себя за потенциальных "террористов" и узнали, как работает вербовочная сеть ФСБ.

Как объясняют журналисты, все начинается с граффити в общественных местах, где содержатся ссылки на малоизвестные Telegram-каналы. Они маскируются под пропагандистские ресурсы, распространяющие антивластную риторику и разоблачительные материалы о ТЦК. Однако впоследствии там начинают появляться сообщения с призывами к насилию, а затем и предложения "работы".

Вербовка происходит в несколько этапов. Сначала потенциальным исполнителям предлагают расклеивать листовки и рисовать граффити. Далее — задачи, связанные с порчей имущества, например пробитие шин. Только после этого "рекрутам" предлагают поджоги или нападения на чиновников и военных.

"Работа", которую предлагают выполнить потенциальным агентам. / Фото: TEXTY.org.ua

Собеседники журналистов активно интересовались их навыками, особенно в работе с дронами, и готовы были оплачивать "работу". При этом российские кураторы все реже предлагают поджог авто, поскольку полиция начала эффективно расследовать такие преступления. Теперь они сразу переходят к более радикальным сценариям, в частности, к нападениям на военных.

В качестве кураторов ФСБ вербуют агентов для терактов.

В разговорах с потенциальными исполнителями вербовщики не упоминают о "русском мире" или о поддержке Кремля. Напротив, они пытаются убедить, что действуют по патриотическим мотивам. Как отметили журналисты, один из кураторов заявил:

"Я это делаю ради своих детей, чтобы они жили в нормальной стране", – сказал вербовщик, не объясняя при этом, откуда поступают деньги за диверсии.

Особое внимание кураторы ФСБ уделяют молодежи.

Особое внимание кураторы уделяют молодежи. Они активно вербуют подростков, поскольку молодые люди менее критично оценивают ситуацию. В разговорах с журналистами вербовщики охотно поддержали предложение привлечь 15-17-летних, подтвердив, что эта категория особенно интересна организаторам саботажа. Для них это выглядит как легкая возможность заработать, а не как сотрудничество с врагом.

Напомним, в Украине два дня подряд происходили взрывы возле ТЦК. 5 февраля возле ТЦК в Каменец-Подольском прогремел взрыв. А затем стали известны новые подробности трагического происшествия в Хмельницкой области. Теракт унес жизнь одного человека, еще трое попали в больницу.