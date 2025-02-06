Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: новые ужасные подробности

Об этом уже второй день говорит вся страна! 5 февраля возле Каменец-Подольского ТЦК прогремел взрыв. А сейчас стали известны новые подробности трагического события в Хмельницкой области. Теракт унес жизнь одного человека, а еще трое попали в больницу.

В каком состоянии пострадавшие и кем оказался погибший – в эксклюзиве TSN.ua.

Взрыв возле Каменец-Подольского ТЦК

Инциденты с ТЦК поставили на уши всю страну. За последние несколько дней они проходили в ряде украинских городов. Очередное ужасное событие произошло в Каменце-Подольском на Хмельнитчине. 5 февраля там раздался взрыв возле здания ТЦК. На месте происшествия работали экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, было известно о четырех раненых и одном погибшем. Такие цифры в комментарии "Суспильному" назвала инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская. Впоследствии такое же количество пострадавших подтвердил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

Кем оказался погибший?

В тот же день новые детали о громком инциденте рассказал мэр Михаил Поситко. В эфире телемарафона "Единые новости" он заявил, что все раненые находятся в состоянии средней тяжести. А погибшей оказалась именно та личность, которая и совершила теракт.

По его словам, среди пострадавших два врача ВВК. Также пострадал один прохожий и один военный.

Новые детали о пострадавших

Михаил Поситко 6 февраля в своем телеграм-канале уточнил информацию о состоянии пострадавших. По его словам, находящийся под наблюдением врач в состоянии средней тяжести, стабилен. Ему проведена операция по удалению гематомы и устранению перелома черепа. В настоящее время находится в реанимации. Женщина также в реанимации, состояние тяжелое, стабилизированное. Военный прооперирован, обломки удалены. Состояние средней тяжести, стабильное (находится в отделении травматологии).

Постико подчеркнул, что врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации пострадавших.

Взрыв в Ровенском ТЦК

Напомним, что аналогичный инцидент накануне произошел в Ровно. 1 февраля в помещении ТЦК прогремел взрыв. Сначала было известно, что погиб один человек, а еще шестеро получили ранения. Больше деталей в тот день не сообщалось. Однако уже 5 февраля Служба безопасности задокументировала преступление оккупантов, которые и организовали теракт в Ровенском областном ТЦК, использовав "втемную" завербованного агента. Его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.

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В результате происшествия террорист погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Установлено, что взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ у спецслужб РФ. Еще один гаджет с дистанционным управлением фигурант держал в своих руках, когда заходил в здание ТЦК. С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВУ по вызову.

Кто стоит за подрывами ТЦК и когда это началось?

Как говорят правоохранители, за подрывами возле и в помещениях ТЦК и покушениями на полицейских стоят российские спецслужбы. Их цель – дестабилизировать ситуацию в украинском обществе. И эта деятельность активизировалась с ноября 2024 года. Об этом на брифинге 5 февраля рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский:

"Мы четко вместе с СБУ понимаем, что это конкретная атака спецслужб РФ с целью создать заблуждение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны".

По словам Выгивского, три из девяти фактов диверсий и терактов также касаются покушения на убийство полицейских:

"На выходных зафиксировали факт, когда преступники звонят на линии 102, делают ложный вызов, говорят, что в помещении совершается какое-то преступление, кого-то удерживают, и там заложена взрывчатка. Все полицейские еще с прошлого года ориентированы на то, что РФ конкретно охотятся за всеми Силами безопасности и обороны, в том числе и полицейским".

В частности, в покушениях на полицейских РФ разрабатывает различные методы и способы исполнения преступлений:

"У нас есть факт, когда в одной из областей вызвали наряд полиции и в квартире замаскировали взрывчатку под детскую игрушку".

Глава Нацполиции также сообщил, что во всех случаях диверсий и терактов личности людей, совершивших преступления, установлены. Они были задержаны, и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, Выгивский рассказал, что российские спецслужбы вербуют преимущественно подростков, безработных или людей, ведущих асоциальный образ жизни.

"Россияне в большинстве случаев не платят деньги, которые обещают этим лицам. Кроме того, эти два случая последние – Ровно и Каменец-Подольский ТЦК – говорят о том, что они ликвидируют завербованных людей".

Он также обратился к украинцам с просьбой сообщать СБУ и полиции о фактах возможной подготовки таких терактов:

"Обращаюсь к нашим гражданам, к обществу: если вам известно о таких фактах, таких терактах – сообщайте СБУ и Нацполицию. И мы будем вместе работать в юридической плоскости".

Чатбот СБУ "Спали" ФСБешника"

В свою очередь, в Службе безопасности Украины отмечают – спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, минирующих ТЦК. Используют их "втемную", а затем избавляются как от лишних свидетелей:

"Чтобы не стать террористом-смертником, нужно сообщить о попытках вербовки в чатбот СБУ "Спали" ФСБешника". Если тебе или знакомым предлагают "просто занести сверток" в ТЦК, полицию или другое админздание, знай – тебя хотят убить. Чтобы избежать смерти: открой чатбот, напиши, какое преступление тебе предлагали совершить, добавь контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить российскую агентуру. СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое уведомление будет тщательно проработано".

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