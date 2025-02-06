Як ФСБ вербує диверсантів в Україні: журналісти розкрили схему

У розмовах із потенційними виконавцями вербувальники не згадують про "русскій мір" або про підтримку Кремля. Навпаки, вони намагаються переконати, що діють з патріотичних мотивів.

В Україні фіксують вибухи біля будівель ТЦК, підпали автомобілів військовослужбовців і замахи на посадовців. Суспільство дискутує, хто стоїть за цими нападами.

Журналісти Texty.org провели експеримент — вдали з себе потенційних "терористів" і дізналися, як працює вербувальна мережа ФСБ.

Як пояснюють журналісти, все починається з графіті у громадських місцях, які містять посилання на маловідомі Telegram-канали. Вони маскуються під пропагандистські ресурси, що поширюють антивладну риторику та "викривальні" матеріали про ТЦК. Однак згодом там починають з’являтися повідомлення із закликами до насильства, а потім — і пропозиції "роботи".

Вербування відбувається у кілька етапів. Спершу потенційним виконавцям пропонують розклеювати листівки та малювати графіті. Далі — завдання, пов’язані з псуванням майна, наприклад, пробиттям шин. Лише після цього "рекрутам" пропонують підпали або напади на посадовців та військових.

"Робота", яку пропонують виконати потенційним агентам. / Фото: TEXTY.org.ua

Співрозмовники журналістів активно цікавилися їхніми навичками, особливо в роботі з дронами, і готові були оплачувати "роботу". Водночас російські куратори дедалі рідше пропонують підпали авто, оскільки поліція почала ефективно розслідувати такі злочини. Тепер вони одразу переходять до більш радикальних сценаріїв, зокрема до нападів на військових.

Як куратори ФСБ вербують агентів для терактів.

У розмовах із потенційними виконавцями вербувальники не згадують про "русскій мір" або про підтримку Кремля. Навпаки, вони намагаються переконати, що діють з патріотичних мотивів. Як зазначили журналісти, один із кураторів заявив:

"Я це роблю задля своїх дітей, щоб вони жили в нормальній країні", – водночас не пояснюючи, звідки надходять гроші за диверсії.

Особливу увагу куратори ФСБ приділяють молоді.

Особливу увагу куратори приділяють молоді. Вони активно вербують підлітків, оскільки молодші люди менш критично оцінюють ситуацію. В розмовах з журналістами вербувальники охоче підтримали пропозицію залучити 15-17-річних, підтвердивши, що ця категорія особливо цікава для організаторів саботажу. Для них це має вигляд як легка можливість заробити, а не як співпраця з ворогом.

Нагадаємо, в Україні два дні поспіль відбувались вибухи біля ТЦК. 5 лютого біля ТЦК в Кам’янці-Подільському прогримів вибух. А потім стали відомі нові подробиці трагічної події на Хмельниччині. Теракт забрав життя однієї людини, ще троє потрапили до лікарні.