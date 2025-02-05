Підрив ТЦК у Рівному: СБУ встановила обставини вербування терориста

СБУ встановила обставини вербування терориста, який атакував будівлю ТЦК у Рівному. Російські спецслужби підірвали його як зайвого свідка.

Про це повідомляє СБУ.

Як зазначається, окупанти організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого, використавши "втемну" завербованого агента. Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони. За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання", - йдеться у відомстві.

Агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм, який був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

"За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик", - деталізували в СБУ.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, в суботу, 1 лютого, в місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Є постраждалі.

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