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Російським полоненим дозволять дзвінки до рідних, але за певних умов

Російським полоненим дозволять дзвінки до рідних, але за певних умов

Полонені російські військові / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військовополонені можуть телефонувати додому тільки за умов письмового дозволу та технічної можливості в таборі.

Кабінет Міністрів України змінив Порядок тримання військовополонених, дозволивши їм телефонні дзвінки до рідних за певних умов та обмежень.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Військовополонені зможуть телефонувати за технічної можливості та за погодженням з Координаційним штабом. Дзвінки здійснюватимуться через ІР-телефонію з програмним забезпеченням, яке є в таборі.

Право на телефонні дзвінки отримають військовополонені, підозрювані або обвинувачені у кримінальних правопорушеннях, за умови письмового дозволу слідчого, прокурора або суду, а також погодження з Координаційним штабом.

Нагадаємо, на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон одразу 23 окупантів.

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