Накопичувальна пенсія: коли запровадять в Україні

Вже цього року може бути ухвалено рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії. Система може запрацювати від 2026-го.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів. Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів", - сказав вона.

За словами очільниці Мінсоцполітики, "в межа найближчих місяців він (проєкт - Ред.) буде внесений до Верховної Ради для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку".

Під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати, і що би зменшити кількість цього адміністрування, потрібно зробити якісні ІТ-сервіси.

"Цього року законодавство розробляємо певну ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний Державного накопичувального фонду, і дасть Бог, від 2026-го можемо розпочати перші накопичення. Це наш план", - сказала Оксана Жолнович.

Як повідомлялося, пенсіонери можуть отримати додаткові 2300 грн. Ці виплати надаватимуть лише під час дії воєнного стану.

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