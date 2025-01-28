Чи продовжить ЄС скасування мит для України: єврокомісар анонсував нову угоду

Європейська комісія не продовжуватиме встановлене три роки тому одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію, яке діє до 5 червня.

Про це пише польське видання RMF FM.

Замість цього європейський комісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен анонсував нову торгівельну угоду в межах DCFTA (поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі), яка є частиною Угоди про асоціацію між ЄС та Україною від 2016 року.

Йдеться про буквальне повернення до довоєнних правил торгівлі, бо це був би занадто сильний удар по Україні.

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Нова угода передбачатиме взаємну лібералізацію торгівлі, тобто вигоди для обох сторін. Можливо, будуть квоти на чутливі сільськогосподарські товари й з'являться нові захисні механізми.

Угода в межах DCFTA також означатиме, що Україні доведеться дотримуватися стандартів ЄС щодо безпеки харчових продуктів та добробуту тварин. Метою є поступова інтеграція України до єдиного ринку ЄС з огляду на її майбутнє членство.

За словами джерел RMF FM, обсяги підтримки України можуть зменшитися, а квоти на сільськогосподарські товари будуть нижчими, ніж зараз.

Єврокомісія вже почала готувати переговори з Україною на технічному рівні.

За переговори відповідатиме комісар з питань торгівлі Марош Шефчович зі Словаччини, яка має такі ж погляди на торгівлю сільськогосподарською продукцією з Україною, як і Польща. Його попередник Валдіс Домбровскіс був представником Латвії, яка підтримує Україну "за всяку ціну".

Співрозмовники видання в ЄК наголосили, що переговори будуть непростими й дуже чутливими.

"Ми не можемо залишити Україну, але й Україна не може загрожувати інтересам європейського сільського господарства", – підсумував міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський.

Нагадаємо, у травні 2022 року ЄС скасував мита та квоти на український експорт. З 2024 року в безмитний режим додали квоти на "чутливу" агропродукцію з України, і в такому вигляді ЄС продовжив призупинення мит на український експорт до середини 2025 року.

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