Запретили заключать браки: на ВОТ оккупанты продолжают издеваться над украинцами

Россияне продолжают вводить репрессии в отношении украинцев на ВОТ.

Кремлевский режим с 5 февраля вводит на временно оккупированных территориях Украины запрет на женитьбу на местных жителях, не получивших паспортов РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Кремль пробил очередное дно в своей попытке полностью ассимилировать население временно оккупированных территорий Украины", — говорится в сообщении.

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В Центре добавили, что кроме этого согласно новым оккупационным нормам путинского закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания на россии (временно оккупированные территории Украины в том числе числе), враг будет применять режим высылки.

Напомним, на оккупированных территориях Украины, в частности в Луганской и Донбассе, россияне решили "узаконить" репрессии против гражданских. Согласно этому, по закону правоохранителям будет позволено проникать в квартиру украинцев на захваченных территориях.

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