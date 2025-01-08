На АЗС Украины подорожал автогаз: какие причины

Стоимость автогаза с начала января выросла в среднем на 65 коп.

Из-за увеличения акцизов на горючее в Украине за первые дни января автогаз в рознице подорожал в среднем на 65 копеек за литр – до 36,03 грн.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Самое большое подорожание автогаза зафиксировано на станциях KLO, где стоимость горючего выросла на 1,3 грн/л и теперь составляет 37,99 грн/л.

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На станциях ОККО, WOG, SOCAR, BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" и "Катрал" автогаз подорожал на 1 грн/л.

На АЗС UPG цены повысились на 1,20 грн/л. В остальных сетях автогаз подорожал в пределах 20-90 копеек за литр.

Самая низкая стоимость газа – 32,29 грн/л – зафиксирована на АЗС "БРСМ-Нафта" в Николаевской области. Второе место занимает Marshal в Житомирской области с ценой 32,39 грн/л.

Причины роста цен на автогаз:

повышение акцизов. С 1 января акцизные ставки увеличились, что прибавило к стоимости 1,3 грн/л;

цены поставщиков. Повышение стоимости автогаза на внешних рынках также повлияло на цены в Украине.

Операторы отмечают, что из-за низкого уровня маржи ситуация остается сложной. Кроме того, авансовый взнос по налогу на прибыль, который сети платят с декабря 2024 года, добавляет в расходы малопроливных АЗК еще до 1 грн/л.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов на топливо.

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