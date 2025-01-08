На АЗС України здорожчав автогаз: які причини

Вартість автогазу від початку січня зросла в середньому на 65 коп.

Через збільшення акцизів на пальне в Україні за перші дні січня автогаз у роздробі здорожчав у середньому на 65 копійок за літр – до 36,03 грн.

Про це свідчать результати моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Найбільше подорожчання автогазу зафіксовано на станціях KLO, де вартість пального зросла на 1,3 грн/л і тепер становить 37,99 грн/л.

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На станціях ОККО, WOG, SOCAR, BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" і "Катрал" автогаз подорожчав на 1 грн/л.

На АЗС UPG ціни підвищилися на 1,20 грн/л. У решті мереж автогаз здорожчав у межах 20-90 копійок за літр.

Найнижчу вартість газу – 32,29 грн/л – зафіксовано на АЗС "БРСМ-Нафта" в Миколаївській області. Друге місце посідає Marshal у Житомирській області з ціною 32,39 грн/л.

Причини зростання цін на автогаз:

підвищення акцизів. Від 1 січня акцизні ставки збільшилися, що додало до вартості 1,3 грн/л;

ціни постачальників. Підвищення вартості автогазу на зовнішніх ринках також вплинуло на ціни в Україні.

Оператори зазначають, що через низький рівень маржі ситуація залишається складною. Крім того, авансовий внесок із податку на прибуток, який мережі сплачують від грудня 2024 року, додає до витрат малопроливних АЗК ще до 1 грн/л.

Нагадаємо, у вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №11256-2 про підвищення акцизів на пальне.

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