Россияне "узаконили" репрессии в отношении украинцев на ВОТ – ЦНС

Закон вступит в силу уже с 5 марта этого года.
На оккупированных территориях Украины, в частности в Луганской и Донбассе, россияне решили "узаконить" репрессии против гражданских.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, по закону правоохранителям будет разрешено проникать в жилье украинцев на захваченных территориях.
"Полицаи" будут иметь право проникать в жилье в рамках "государственного контроля за мигрантами", — говорится в сообщении.
Целью данной инициативы является принудительная паспортизация жителей.
Напомним, с 1 января льготная категория граждан ВОТ Украины, получавшая медикаменты, больше этого сделать не сможет.
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