Закон вступит в силу уже с 5 марта этого года.

На оккупированных территориях Украины, в частности в Луганской и Донбассе, россияне решили "узаконить" репрессии против гражданских.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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По информации ЦНС, по закону правоохранителям будет разрешено проникать в жилье украинцев на захваченных территориях.

"Полицаи" будут иметь право проникать в жилье в рамках "государственного контроля за мигрантами", — говорится в сообщении.

Целью данной инициативы является принудительная паспортизация жителей.

Напомним, с 1 января льготная категория граждан ВОТ Украины, получавшая медикаменты, больше этого сделать не сможет.

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