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Росіяни "узаконили" репресії щодо українців на ТОТ – ЦНС

Росіяни "узаконили" репресії щодо українців на ТОТ – ЦНС

Фото ілюстративне / Фото: Центр національного спротиву

Закон набере чинності вже від 5 березня цього року.

На окупованих територіях України, зокрема на Луганщині та Донеччині, росіяни вирішили “узаконити” репресії проти цивільних.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, згідно з законом “правоохоронцям” буде дозволено проникати в помешкання українців на захоплених територіях.

"“Поліцаї” матимуть право проникати в житло в рамках “державного контролю за мігрантами”, – йдеться в повідомленні.

Метою даної ініціативи є примусова паспортизація жителів. 

Нагадаємо, від 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе.

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