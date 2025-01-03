Росіяни "узаконили" репресії щодо українців на ТОТ – ЦНС

Закон набере чинності вже від 5 березня цього року.

На окупованих територіях України, зокрема на Луганщині та Донеччині, росіяни вирішили “узаконити” репресії проти цивільних.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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За інформацією ЦНС, згідно з законом “правоохоронцям” буде дозволено проникати в помешкання українців на захоплених територіях.

"“Поліцаї” матимуть право проникати в житло в рамках “державного контролю за мігрантами”, – йдеться в повідомленні.

Метою даної ініціативи є примусова паспортизація жителів.

Нагадаємо, від 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе.

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