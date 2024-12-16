У Хмельницькій області пролунали нові вибухи вранці 16 грудня.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У пабліках стверджується, що на Хмельниччині по російських безпілотниках "Шахед" працює протиповітряна оборона.

Також читайте Вночі на Черкащині пролунав вибух

Водночас місцева влада поки що не прокоментувала вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російська армія атакувала Україну 49 ударними безпілотниками. Сили ППО збили частину ворожих дронів у межах шести областей.

Зокрема, на Хмельниччині було знищено три безпілотники.

Читайте також: