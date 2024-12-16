Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО.
У Хмельницькій області пролунали нові вибухи вранці 16 грудня.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У пабліках стверджується, що на Хмельниччині по російських безпілотниках "Шахед" працює протиповітряна оборона.
Водночас місцева влада поки що не прокоментувала вибухи.
Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російська армія атакувала Україну 49 ударними безпілотниками. Сили ППО збили частину ворожих дронів у межах шести областей.
Зокрема, на Хмельниччині було знищено три безпілотники.
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