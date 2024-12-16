Польоти невідомих дронів у небі над США: що каже влада

Уряд вживає заходів для боротьби з безпілотниками, які викликали стурбованість у мешканців Нью-Джерсі. Залучені додаткові ресурси, персонал, технології, щоб допомогти поліції штату у боротьбі зі спостереженнями дронів.

Про це сказав міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, пише ABC News.

"Деякі з цих дронів насправді є дронами. Деякі — пілотовані літальні апарати, які зазвичай приймають за дрони. Але немає жодних сумнівів у тому, що дрони були помічені", — наголосив він.

Деталі

З листопада надійшло безліч повідомлень про активність дронів уздовж Східного узбережжя. Майоркас послався на зміну у 2023 році правила Федерального управління цивільної авіації, яке дозволяє дронам літати вночі, щоб знайти ймовірну причину спостереження.

"Дуже важливо, як ми всі говорили протягом кількох років, що нам потрібні додаткові повноваження від Конгресу для вирішення проблеми з безпілотниками. Наші повноваження нині обмежені, і вони закінчуються. Нам потрібно, щоб вони були продовжені та розширені", — акцентував Майоркас.

У Нью-Йорку злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту Стюарт були закриті на якийсь час у п'ятницю після того, як FAA повідомило про появу дронів у цьому районі. Після цього губернатор Кеті Хоукул закликала Конгрес ухвалити закон про безпеку, надійність і повторну авторизацію управління боротьби з безпілотними літальними апаратами, який посилить нагляд FAA за дронами і надасть штатам більше повноважень для розслідування випадків появи дронів.

Говорячи про проблеми національної безпеки, Майоркас заявив, що США не знають про іноземне втручання і що вони, як і раніше, активно розслідують випадки виявлення безпілотників. Його також запитали про минулі загрози, створені безпілотниками, зокрема арешт громадянина Китаю минулого тижня, який імовірно керував дроном над базою ВПС у Каліфорнії.

"Коли безпілотник пролітає над обмеженим повітряним простором, ми діємо дуже, дуже швидко. Насправді, коли людина в Каліфорнії пролетіла на безпілотнику над обмеженим повітряним простором, ця людина була ідентифікована, була затримана і їй пред'явлені звинувачення федеральною владою", — зазначив міністр внутрішньої безпеки.

Обраний президент Дональд Трамп у своєму повідомленні на сайті Truth Social розкритикував реакцію уряду на спостереження, заявив, що якщо уряд не може повідомити громадськість про те, що відбувається, то безпілотники слід збивати.

"Що стосується можливості вивести з ладу ці дрони, то наші повноваження обмежені. У нас є певні агенції у Міністерстві внутрішньої безпеки, які можуть це робити, і за його межами, але нам потрібно розширити й ці повноваження. Наша робота - бути пильними у федеральному уряді, з нашими державними та місцевими партнерами від імені американської громадськості, і ми можемо гарантувати їхню безпеку", — сказав Майоркас.

Він додав, що у разі виявлення якогось іноземного втручання чи злочинної діяльності влада повідомить американській громадськості.

"Наразі нам нічого не відомо. Якщо нам стане відомо про щось, ми повідомимо про це і вживемо відповідних заходів", — додав він.

Нагадаємо, у США вже майже місяць спостерігають загадкові польоти дронів. Безпілотники викликають страх та непокоєння у жителів. Також вони стали темою бурхливих дискусій про те, що саме являють собою літаючі об'єкти.

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