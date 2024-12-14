Невідомі дрони над США: що це за явище та хто за цим стоїть

У США вже майже місяць спостерігають загадкові польоти дронів. Безпілотники викликають страх та непокоєння у жителів. Також вони стали темою бурхливих дискусій про те, що саме являють собою літаючі об'єкти.

Про це повідомило ВВС.

За інформацією видання, влада США не змогла дати остаточних відповідей, заявивши лише, що об'єкти не становлять небезпеки для суспільства або національної безпеки.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що наявні зображення свідчать про те, що багато з повідомлених помічених безпілотників насправді є пілотованими літаками. Але не всі розділили його думку та почали критикувати уряд за відсутність інформації.

За даними місцевої влади, з 18 листопада над Нью-Джерсі було зареєстровано десятки випадків спостереження безпілотників. У сусідньому Нью-Йорку 12 грудня було зафіксовано кілька польотів безпілотників над Бронксом, повідомив представник поліції телеканалу CBS News, американському партнеру ВВС.

"Співробітники поліції, які прибули на місце інциденту, побачили безпілотники, що літають над головою, але незабаром вони зникли", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції штату Нью-Йорк, безпілотників також було зафіксовано в інших частинах штату.

Наприкінці листопада ВПС США також підтвердили, що невідомі безпілотники були помічені над трьома авіабазами США у Великій Британії.

Джерела в обороні Великої Британії повідомили BBC, що у цих діях підозрюють "державного діяча" відповідального за вторгнення.

Низка конгресменів припускають, що за запуском безпілотників стоять Китай або Іран і пропонують збивати та аналізувати ці БпЛА, щоб визначити їхнє походження і наміри. Однак Пентагон і Білий дім наполягають на тому, що ці об'єкти не мають іноземного походження.

Нагадаємо, у Німеччині помічено низку безпілотних літальних апаратів, які пролетіли над стратегічними об'єктами, зокрема над військовою базою США Рамштайн, а також над підприємствами Rheinmetall і BASF.

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