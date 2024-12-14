Неизвестные дроны над США: что это за явление и кто за этим стоит

В США уже почти месяц наблюдают загадочные полеты дронов. Беспилотники вызывают страх и беспокойство у жителей. Также они стали темой бурных дискуссий о том, что представляют собой летающие объекты.

Об этом сообщило BBC.

По информации издания, власти США не смогли дать окончательных ответов, заявив лишь, что объекты не представляют опасности для общества или национальной безопасности.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что имеющиеся изображения свидетельствуют о том, что многие из сообщенных замеченных беспилотников на самом деле являются пилотируемыми самолетами. Но не все разделили его мнение и начали критиковать правительство за отсутствие информации.

По данным местных властей, с 18 ноября над Нью-Джерси было зарегистрировано десятки случаев наблюдения беспилотников. В соседнем Нью-Йорке 12 декабря было зафиксировано несколько полетов беспилотников над Бронксом, сообщил представитель полиции телеканала CBS News, американскому партнеру BBC.

"Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции увидели беспилотники, летающие над головой, но вскоре они исчезли", – говорится в сообщении.

По данным полиции штата Нью-Йорк, беспилотники также были зафиксированы в других частях штата.

В конце ноября ВВС США также подтвердили, что неизвестные беспилотники были замечены над тремя авиабазами США в Великобритании.

Источники в обороне Великобритании сообщили BBC, что в этих действиях подозревают "государственного деятеля" ответственного за вторжение.

Ряд конгрессменов предполагают, что за запуском беспилотников стоят Китай или Иран и предлагают сбивать и анализировать эти БПЛА, чтобы определить их происхождение и намерения. Однако Пентагон и Белый дом настаивают на том, что эти объекты не имеют иностранного происхождения.

Напомним, в Германии замечен ряд беспилотных летательных аппаратов, пролетевших над стратегическими объектами, в том числе над военной базой США Рамштайн, а также над предприятиями Rheinmetall и BASF.

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