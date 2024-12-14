Украина заменит Россию в поставках зерна в Сирию

Поставки продовольствия будут осуществляться в сотрудничестве с международными организациями и партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать механизмы поставок зерна в Сирию для предотвращения продовольственного кризиса в этой стране. Ранее поставки российской пшеницы в Сирию были приостановлены из-за неопределенности Москвы относительно нового правительства.

О помощи Сирии украинский президент сообщил в своем обращении в субботу, 14 декабря.

“Мы готовы помочь Сирии в недопущении продовольственного кризиса. В частности, благодаря гуманитарной программе “Зерно из Украины” – Grain from Ukraine. Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и партнерами, которые могут оказать содействие”, – сказал он.

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Президент Зеленский призвал мировое сообщество присоединиться к усилиям по стабилизации ситуации в Сирии, чтобы война, которую более десяти лет поддерживали Россия и Иран, наконец прекратилась.

"Для Украины это важно: чем спокойнее будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир", — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что поставки российской пшеницы в Сирию были приостановлены из-за неопределенности относительно нового правительства и задержки платежей.

Данные судоходства показали, что два судна с российской пшеницей, предназначенной для Сирии, не достигли места назначения.

Россия была ключевым сторонником Башара Асада и поставляла пшеницу в эту страну через сложные финансовые и логистические механизмы, в обход санкций Запада, наложенных как на Сирию, так и на Россию.

Напомним, после падения в Сирии диктаторского режима Башара Асада, которому Кремль оказывал военную и политическую поддержку, Россия пытается сохранить обе свои большие военные базы на территории страны. Речь идет об авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базе Тартус на берегу Средиземного моря.

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