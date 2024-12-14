В Грузии в ресторане погибли 12 человек: что известно

В полиции отметили, что 11 из 12 погибших — иностранцы.

В Грузии в ресторане на горнолыжном курорте Гудаури обнаружили тела 12 человек. Все они иностранцы, кроме одного человека.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

По данным полицейских, люди погибли в спальной зоне на втором этаже ресторана. Вероятно, они были сотрудниками того же заведения. На первый взгляд признаков насилия нет.

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Предварительно стражи порядка считают, что причиной смерти стал генератор, который сотрудники ресторана запустили накануне после отключения электроэнергии.

Полиция проводит расследование по уголовной статье о неосторожном убийстве.

На месте работают криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

В полиции отметили, что 11 из 12 погибших — иностранцы, но из каких стран не уточняют.

Напомним, в Киеве на Оболони раздался взрыв в квартире. По разным версиям, взорвался либо туристический газовый баллон, либо зарядная станция.

Кроме того, в киевском ЖК вспыхнул мощный пожар – мог взорваться генератор (видео).

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