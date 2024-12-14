В Грузии в ресторане погибли 12 человек: что известно

В полиции отметили, что 11 из 12 погибших — иностранцы.
В Грузии в ресторане на горнолыжном курорте Гудаури обнаружили тела 12 человек. Все они иностранцы, кроме одного человека.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
По данным полицейских, люди погибли в спальной зоне на втором этаже ресторана. Вероятно, они были сотрудниками того же заведения. На первый взгляд признаков насилия нет.
Предварительно стражи порядка считают, что причиной смерти стал генератор, который сотрудники ресторана запустили накануне после отключения электроэнергии.
Полиция проводит расследование по уголовной статье о неосторожном убийстве.
На месте работают криминалисты. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.
В полиции отметили, что 11 из 12 погибших — иностранцы, но из каких стран не уточняют.
Напомним, в Киеве на Оболони раздался взрыв в квартире. По разным версиям, взорвался либо туристический газовый баллон, либо зарядная станция.
Кроме того, в киевском ЖК вспыхнул мощный пожар – мог взорваться генератор (видео).
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