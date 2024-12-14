У Грузії в ресторані загинули 12 людей: що відомо

У поліції зазначили, що 11 з 12 загиблих — іноземці.

У Грузії в ресторані на гірськолижному курорті Гудаурі виявили тіла 12 людей. Усі вони іноземці, окрім однієї людини.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

За даними поліціянтів, люди загинули у спальній зоні на другому поверсі ресторану. Імовірно, вони були співробітниками того ж закладу. На перший погляд, ознак насильства немає.

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Попередньо правоохоронці вважають, що причиною смерті став генератор, який співробітники ресторану запустили напередодні після відключення електроенергії.

Поліція проводить розслідування за кримінальною статтею про необережне вбивство.

На місці працюють криміналісти. Призначено судово-медичні експертизи для встановлення точної причини смерті.

У поліції зазначили, що 11 з 12 загиблих — іноземці, але з яких країн, не уточнюють.

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