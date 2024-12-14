В Днепре задержан подозреваемый в совершении теракта в центре города

Сотрудники СБУ и Национальной полиции "по горячим следам" задержали мужчину, причастного к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре.

Об этом сообщила Служба Безопасности Украины.

"В ходе проведения следственных и розыскных мероприятий правоохранители установили, что к теракту причастен ранее судимый 37-летний житель области", – говорится в сообщении.

Задержание фигуранта / Фото: СБУ

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В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения и оглашении ему о подозрении по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, в Днепре, 14 декабря, раздался взрыв на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки. В результате которого погиб человек, есть раненые, среди них - двое полицейских.

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