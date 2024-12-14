Россия сохраняет обе крупные военные базы в Сирии — Reuters

Вопрос российского военного присутствия в Сирии и прошлых соглашений между правительством Башара Асада и Москвой пока не обсуждался.

После падения в Сирии диктаторского режима Башара Асада, которому Кремль оказывал военную и политическую поддержку, Россия пытается сохранить обе свои большие военные базы на территории страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех сирийских чиновников.

По информации сирийских военных и источников в сфере безопасности, Россия выводит часть тяжелой техники и старших офицеров, которые отправятся в Москву, но войска на двух основных базах остаются.

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По словам источников, Россия оттуда их не выводила и не собирается этого делать. Цель, как говорят собеседники Reuters, состоит в том, чтобы перегруппироваться и передислоцироваться в соответствии с развитием событий.

Высокопоставленный представитель сирийских повстанцев, близкий к новой временной администрации, утверждает, что вопрос российского военного присутствия в Сирии и прошлых соглашений между правительством Башара Асада и Москвой пока не обсуждался.

"Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом", — сказал он в комментарии Reuters.

Российский источник подтвердил, что переговоры с новыми властями Сирии продолжаются, и Россия не собирается выводить контингент из своих баз.

Ранее российские пропагандисты сообщали, что Москва ведет переговоры с новым руководством Сирии по сохранению военных баз на территории страны.

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