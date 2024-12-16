Полеты неизвестных дронов в небе над США: что говорят власти

Правительство принимает меры по борьбе с беспилотниками, которые вызвали обеспокоенность у жителей Нью-Джерси. Привлечены дополнительные ресурсы, персонал, технологии, чтобы помочь полиции штата в борьбе с наблюдениями дронов.

Об этом сказал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, пишет ABC News.

"Некоторые из этих дронов на самом деле являются дронами. Некоторые — пилотируемые летательные аппараты, которые обычно принимают за дроны. Но нет никаких сомнений в том, что дроны были замечены", — подчеркнул он.

Подробности

С ноября поступило множество сообщений об активности дронов вдоль Восточного побережья. Майоркас сослался на изменение в 2023 году правила Федерального управления гражданской авиации, позволяющего дронам летать ночью, чтобы найти вероятную причину наблюдения.

"Очень важно, как мы все говорили в течение нескольких лет, что нам нужны дополнительные полномочия от Конгресса для решения проблемы с беспилотниками. Наши полномочия сейчас ограничены, и они заканчиваются. Нам нужно, чтобы они были продлены и расширены", — подчеркнул Майоркас.

В Нью-Йорке взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Стюарт были закрыты на время в пятницу после того, как FAA сообщило о появлении дронов в этом районе. После этого губернатор Кэти Хоукул призвала Конгресс принять закон о безопасности, надежности и повторной авторизации управления борьбы с беспилотными летательными аппаратами, который усилит надзор FAA за дронами и предоставит штатам больше полномочий для расследования случаев появления дронов.

Говоря о проблемах национальной безопасности, Майоркас заявил, что США не знают об иностранном вмешательстве и что они по-прежнему активно расследуют случаи обнаружения беспилотников. Его также спросили о прошлых угрозах, созданных беспилотниками, в том числе арест гражданина Китая на прошлой неделе, предположительно руководившего дроном над базой ВВС в Калифорнии.

"Когда беспилотник пролетает над ограниченным воздушным пространством, мы действуем очень, очень быстро. На самом деле, когда человек в Калифорнии пролетел на беспилотнике над ограниченным воздушным пространством, этот человек был идентифицирован, был задержан и ему предъявлены обвинения федеральными властями".

Избранный президент Дональд Трамп в своем сообщении на сайте Truth Social подверг критике реакцию правительства на наблюдение, заявив, что если правительство не может сообщить общественности о происходящем, то беспилотники следует сбивать.

"Что касается возможности вывести из строя эти дроны, то наши полномочия ограничены. У нас есть определенные агентства в Министерстве внутренней безопасности, которые могут это делать, и за его пределами, но нам нужно расширить и эти полномочия. Наша работа — быть бдительными в федеральном правительстве, с нашими государственными и местными партнерами от имени американской общественности, и мы можем обеспечить их безопасность", — сказал Майоркас.

Он добавил, что в случае выявления какого-либо иностранного вмешательства или преступной деятельности власти сообщат американской общественности.

"Пока нам ничего не известно. Если нам станет известно о чем-то, мы сообщим об этом и примем соответствующие меры", — добавил он.

Напомним, в США уже почти месяц наблюдают загадочные полеты дронов. Беспилотники вызывают страх и беспокойство у жителей. Также они стали темой бурных дискуссий о том, что представляют собой летающие объекты.

Читайте также: