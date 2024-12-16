Взрывы в Хмельницкой области 16 декабря: что известно

Сегодня рано утром на Хмельнитчине во время воздушной тревоги работала ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Сергий Тюрин.

"Утром во время сигнала Воздушная тревога наши силы ПВО уничтожили три вражеских БпЛА типа "Shahed". По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", — отметил он.

Сейчас в регионе снова объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

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