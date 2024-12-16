Вибухи на Хмельниччині 16 грудня: що відомо

Сьогодні зрання на Хмельниччині під час повітряної тривоги працювала ППО.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

"Вранці під час сигналу Повітряна тривога наші сили ППО знищили три ворожих БпЛА типу "Shahed". Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", - зазначив він.

Наразі в регіоні знову оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що у столиці та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

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