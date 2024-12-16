Местные паблики сообщают о работе ПВО.
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы утром 16 декабря.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
В пабликах утверждается, что в Хмельницкой области по российским беспилотникам "Шахед" работает противовоздушная оборона.
В то же время местные власти пока не прокомментировали взрывы.
Напомним, в ночь на 16 декабря российская армия атаковала Украину 49 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили часть вражеских дронов в пределах шести областей.
В частности, в Хмельницкой области были уничтожены три беспилотника.
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