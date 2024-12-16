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В Хмельницкой области прогремели новые взрывы

В Хмельницкой области прогремели новые взрывы

Взрыв/Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Местные паблики сообщают о работе ПВО.

В Хмельницкой области прогремели новые взрывы утром 16 декабря.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В пабликах утверждается, что в Хмельницкой области по российским беспилотникам "Шахед" работает противовоздушная оборона.

В то же время местные власти пока не прокомментировали взрывы.

Напомним, в ночь на 16 декабря российская армия атаковала Украину 49 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили часть вражеских дронов в пределах шести областей.

В частности, в Хмельницкой области были уничтожены три беспилотника.

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