В Хмельницкой области прогремели новые взрывы утром 16 декабря.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В пабликах утверждается, что в Хмельницкой области по российским беспилотникам "Шахед" работает противовоздушная оборона.

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В то же время местные власти пока не прокомментировали взрывы.

Напомним, в ночь на 16 декабря российская армия атаковала Украину 49 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили часть вражеских дронов в пределах шести областей.

В частности, в Хмельницкой области были уничтожены три беспилотника.

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