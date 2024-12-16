В Сумской области прогремели 83 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 83 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Белопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (8 взрывов), атаку FPV-дроном (1 взрыв).

Краснопольское общество: враг бил из минометов (30 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (4 взрыва).

Эсманьская община: россияне ударили из РСЗО (8 взрывов).

Новослободская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Буринская община: произошел сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Середино-Будское общество: зафиксирована атака FPV-дронами (8 взрывов).

Великописаревское общество: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (8 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), атаку FPV-дронами (2 взрыва).

Юношеская община: нанесен ракетный удар (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области кафиры сбросили взрывчатку на пожарную машину.

Кроме того, мы ранее информировали, что посольство США предупредило о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.