В Сумской области прогремели 83 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 83 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская общины.
- Белопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (8 взрывов), атаку FPV-дроном (1 взрыв).
- Краснопольское общество: враг бил из минометов (30 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (4 взрыва).
- Эсманьская община: россияне ударили из РСЗО (8 взрывов).
- Новослободская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Буринская община: произошел сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
- Середино-Будское общество: зафиксирована атака FPV-дронами (8 взрывов).
- Великописаревское общество: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (8 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), атаку FPV-дронами (2 взрыва).
- Юношеская община: нанесен ракетный удар (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области кафиры сбросили взрывчатку на пожарную машину.
Кроме того, мы ранее информировали, что посольство США предупредило о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.
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