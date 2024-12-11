Обстрел Сумщины: в результате атаки погибли супруги

Из-за вражеских обстрелов приграничья Сумщины погибли супруги. Россияне убили 55-летнего мужа и его 65-летнюю жену.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Как отмечается, 11 декабря 2024 года в селе Беловоды Хотинской общины Сумского района на территории частного домовладения на пепелище правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужа и его 65-летней супруги.

"По данным следствия, дом погибших разрушен до основания в результате вражеского авиаудара", — говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия военных преступлений, совершенных военными РФ. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Напомним, в течение дня россияне совершили 38 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 88 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

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