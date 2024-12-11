Обстріл Сумщини: внаслідок атаки загинуло подружжя

Через ворожий обстріл прикордоння Сумщини загинуло подружжя. Росіяни вбили 55-річного чоловіка та його 65-річну дружину.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Як зазначається, 11 грудня 2024 року в селі Біловоди Хотінської громади Сумського району на території приватного домоволодіння на згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини.

"За даними слідства, будинок загиблих зруйновано вщент внаслідок ворожого авіаудару", - йдеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки воєнних злочинів, вчинених військовими РФ. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

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