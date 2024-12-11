Продукты, которые нельзя давать собакам

Некоторые продукты, безопасные для людей, могут быть вредны для собак. Это касается некоторых фруктов, овощей и других ингредиентов, обычно используемых в человеческой пище.

Многие владельцы домашних животных сравнивают уход за собакой с уходом за малышом. Интересно, что большинство случаев отравления происходит именно дома. Случайное отравление у собак встречается чаще, чем у кошек. Собаки чаще всего без колебаний съедят все, что найдут, тогда как коты, как правило, более требовательны в отношении пищи. На странице DOGSCHOOL вышла информация о продуктах, которые не стоит давать вашей собаке, чтобы не навредить ее здоровью.

Сладости (шоколад)

Во всех этих продуктах содержатся вещества метилксантины, содержащиеся в семенах какао, плодах растения, используемого для приготовления кофе, а также в экстракте орехов, используемого в некоторых газированных напитках. Эти вещества могут вызвать у животного рвоту, диарею, одышку, жажду и мочеиспускание, гиперактивность, нарушение сердечного ритма, дрожь, судороги и даже привести к смерти. Заметьте, что темный шоколад опаснее молочного. В белом шоколаде содержится самый низкий уровень метилксантинов.

Лук

Химические вещества лука могут вызвать анемию, приводящую к разрушению эритроцитов. Для отравления может быть достаточно 15–30 г/кг.

Чеснок

Чеснок считается наиболее токсичным из всех растений семейства луковых. Употребление чеснока может серьезно повредить эритроциты.

Брокколи

Брокколи содержит изотиоцианаты, которые могут быть вредны для домашних животных в очень больших дозах. Хотя небольшие количества брокколи иногда могут быть приемлемыми.

Виноград и изюм

Токсичность изюма и винограда связана с содержанием в них винной кислоты. Это самая распространенная кислота в этих продуктах. Они могут привести у собаки к повреждению печени и почечной недостаточности. Признаки появляются в течение 24 часов, может быть и раньше, они включают вялость, тремор, слабость и рвоту. Почечная недостаточность возникает в течение 72 ч после приема.

Мучные изделия

Выпечка может содержать ряд веществ, которые могут оказаться вредными для собак. Независимо от того, это домашняя выпечка или магазинная, эти продукты могут содержать шоколад, ксилит и кофеин.

Алкоголь

Некоторых собак привлекают алкогольные напитки, поэтому не оставляйте алкоголь без присмотра. Алкогольные напитки и пищевые продукты, содержащие алкоголь, могут вызвать рвоту, диарею, ухудшение координации, угнетение центральной нервной системы, тяжелое дыхание, тремор, аномальную кислотность крови, запятую и даже смерть. Ни в коем случае нельзя давать питомцу алкоголь.

Собаки, исследуя мир, могут легко подобрать какую-нибудь пищу. Некоторые обычные продукты полезные для человека, могут быть опасны для собак. Важно знать, что именно может стать смертельно опасным для вашей собаки и держать это как можно дальше от нее. Будьте внимательны к признакам отравления пищей у собак и в случае подозрения на отравление немедленно обращайтесь к ветеринару.

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