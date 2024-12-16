На Сумщині пролунало 83 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 83 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (8 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (30 вибухів), FPV-дронами (7 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Есманьська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (8 вибухів).

Новослобідська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух).

Буринська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (8 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (8 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано ракетного удару (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти скинули вибухівку на пожежну машину.

Крім того, ми раніше інформували, що посольство США попередило про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні.

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