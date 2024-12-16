Загарбники провели "тренінги" для колаборантів в окупованому Мелітополі — ЦНС

Загарбники намагаються приховувати імена колаборантів, які з ними співпрацюють.

У тимчасово окупованому Мелітополі почали проводити "навчальні тренінги" для колаборантів, які працюють в окупаційних адміністраціях.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що на заході було присутньою 50 колаборантів, які перейшли на сторону ворога.

"Організаторами стала платформа російського диктатора "сенеж". Офіційною метою навчань нібито є розвиток лідерства серед рабів. Проте неофіційно це координування дій колаборантів", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що загарбники намагаються приховувати імена колаборантів, які з ними співпрацюють, однак вони всі відомі Силам оборони.

"Кожен "лідер" є законною ціллю й понесе відповідальність за свої дії, й лише час його відділяє від моменту розплати", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники провели мобілізацію на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники збирають кошти на підтримку своєї армії у школі на Запоріжжі.

Читайте також: