Россияне атаковали Хмельнитчину "Шахедами": первые подробности

Сегодня ночью, 7 февраля, в Хмельницкой области раздавались взрывы. В регионе работала ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 5 вражеских БпЛА типа "Shahed". В результате атаки повреждены перекрытия, окна в двух частных домах и металлический забор. Пострадавших нет", — написал он.

Напомним, в ночь на 7 февраля украинские военные уничтожили в небе над Украиной 81 российский дрон, еще 31 — не достиг целей (они локационно потеряны). Россия запустила по Украине 112 беспилотников.

ПВО работало в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Из-за российской атаки пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельнитчина.

Читайте также: