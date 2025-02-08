Украинские военные продвинулись на Курщине — Deeep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

"Силы Обороны Украины продвинулись возле Черкасской Конопельки", — говорится в сообщении в соцсетях.

В то же время враг продвинулся возле Ямполевки, Ступочек, в Торецке и Андреевке.

Напомним, что на Курщине возобновились штурмы с участием солдат КНДР. Враг возобновил штурмы, но потерял значительное количество живой силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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