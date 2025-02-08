Россияне атаковали Украину "Шахедами": что изменилось в "традиционном" нападении врага

В ряде регионов из-за атаки беспилотников была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 8 февраля 2025 года Украину атаковали вражеские беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление по движению ударных БпЛА:

Группы БпЛА на западе и юго-востоке Сумской области, курс западный;

Группы БпЛА на востоке, севере и западе Черниговщины курсом на запад;

Группы БПЛА на западе и северо-западе Полтавщины, курс западный;

БпЛА в Каменском районе, курс северный;

БПЛА в районе Никополя, курс западный;

БпЛА на северо-западе Херсона в направлении Николаева тем же курсом;

БпЛА на северо-западе Николаевской области, в направлении Кировоградщины северо-западным курсом;

БпЛА на юге Черкасской области курсом на север;

БПЛА на севере и востоке Киевщины, двигаются по западному курсу;

БПЛА на севере Киевщины, вектор движения Белая Церковь;

БпЛА на юго-востоке Житомирской области, вектор движения Житомир;

БпЛА севернее Житомира, курс западный.

Мониторинговые каналы заявили, что над Украиной зафиксировано около 37 дронов.

Также сообщается, что впервые за время войны с РФ над Черным морем пролетел самолет-разведчик США.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киеве работает ПВО. Ранее, в 20:56 пятницы, 7 февраля, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных БпЛА.

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