Групповое изнасилование девочки в Закарпатье: суд наконец объявил приговор

Справедливость наконец-то победила. Суд объявил приговор трем обвиняемым в групповом изнасиловании девочки на Закарпатье. Этот ужас всколыхнул всю Украину еще в 2021 году. Адвокаты потерпевшей боролись за справедливое наказание 682 дня, и только сейчас им это удалось. Как накажут обидчиков – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Изнасилование девочки на Закарпатье

Наконец-то в этой истории поставили точку. В 2021 году это преступление получило большой резонанс из-за того, что в селе на Закарпатье была изнасилована его 14-летняя жительница, а впоследствии в Сети причастные к этому преступлению выложили видео издевательств. Тогда суд, который состоялся над обвиняемыми подростками (среди них два брата-близнеца), наказал их лишь условными сроками.

На такое решение о наказании обидчикам 14-летней девушки в свое время отреагировали лидеры общественного мнения, местные власти и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, выразив свое возмущение и беспокойство.

Это сообщение от омбудсмена появилось в марте 2023 года. В нем Лубинец сообщил, что об изнасиловании внучки узнала бабушка, с которой проживает девушка, и вызвала полицию. На суде все трое признали свою вину. Однако их "наказание" возмутило омбудсмена.

Тогда с целью установления обстоятельств дела и установления позиции законных представителей потерпевшей представитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека совершил визит непосредственно по месту жительства потерпевшей.

В ходе этого визита он пообщался с отцом и бабушкой, которые дали согласие на принятие мер направленных на восстановление прав ребенка. Работник высказал позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации.

Лубинец также отметил, что сомневается в профессиональности действий областного руководства. Ведь событие произошло еще летом 2021 года, а суд вынес приговор по делу всего за 2 года. Впоследствии Закарпатский апелляционный суд отменил приговор Воловецкого районного суда, так что по делу об изнасиловании несовершеннолетней началось новое рассмотрение.

Второй судебный процесс

Во время второго судебного процесса тоже не обошлось без сюрпризов. Накануне финальных заседаний мать братьев-близнецов, которая является их законным представителем, находилась в больнице.

В то же время в соцсетях несколько тысяч корреспондентов отреагировали на то, что виновные в изнасиловании до тех пор не были наказаны. Одна из корреспондентов так прокомментировала ситуацию: "Страшно жить рядом".

Что же снова произошло в этой громкой истории – подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала адвокат Наталья Баранова, защищающая интересы потерпевшей девушки.

"Мать обвиняемых выступает их законной представительницей в суде, поскольку так требует закон, если обвиняемые несовершеннолетние. Именно поэтому ее привлекли к делу. Однако сейчас ребята уже совершеннолетние, они дееспособны и имеют квалифицированных защитников", — говорит Наталия Баранова.

Она добавляет, что на всех судебных заседаниях присутствует представитель службы по делам детей. Поэтому, по ее мнению, даже отсутствие законного представителя на судебных заседаниях не нарушает права обвиняемых. Это не дает никаких преимуществ потерпевшей стороне и не влияет на справедливость процесса. Такой подход отвечает актуальной практике Верховного суда. По данным адвоката, потерпевшая девушка получила тяжелую морально-психологическую травму из-за преступления.

"Ее эмоциональное состояние остается очень сложным, ведь судебный процесс длится уже более 3,5 лет, а решения по делу до сих пор нет. Это уже второй круг судебного разбирательства дела, и девочку снова заставляют переживать весь ужас ситуации, который причинил ей боль, с самого начала. Такая ситуация лишь усугубляет ее страдания и травмирует ее снова", — говорит адвокат.

Адвокат заметила, что потерпевшая считает справедливым, чтобы ее обидчики получили наказание в виде лишения свободы.

Обвиняемые хотели избежать наказания

Кроме того, появилась информация, что двое обвиняемых пытались мобилизоваться через Обуховский ТЦК, ведь тогда они уже достигли совершеннолетия. Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", адвокаты которой представляют интересы потерпевшей.

По данным адвокатов, двое обвиняемых, которым исполнилось 18 лет, не имеют военного образования, не проходили срочную службу и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия. Впрочем, на заседании 22 октября 2024 их защита подала ходатайство об отложении судебного разбирательства из-за того, что накануне обвиняемых мобилизовали.

В "Миллере" утверждают, что предоставленные копии повесток о вызове в ТЦК не были никем заверены. При этом выдал их Обуховский РТЦК в Киевской области, хотя обвиняемые постоянно проживают в Закарпатской области, отмечают адвокаты.

Тогда представители Министерства обороны Украины оперативно отреагировали на этот факт и сообщили, что обвиняемым было отказано в мобилизации, а в Обуховском ТЦК проведут проверку. После этого обвиняемые прекратили сотрудничество со своими защитницами и попросили время на привлечение новых адвокатов. Новые защитницы в свою очередь просили дополнительное время для ознакомления с материалами, откладывали заседания из-за занятости по другим делам, из-за болезни ребенка одной из защитниц, усталости другой защитницы, отводы председательствующему судье. По словам Натальи Барановой, финальное заседание, которое должно было состояться 27 декабря 2024 года, перенесли из-за плохого самочувствия матери одного из обвиняемых, которая является его законной представительницей.

Что решил суд

Но все это наконец-то закончилось 7 февраля 2025 года. Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы. Об этом сообщили в юридической компании "Миллер".

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Из заявленных 450 тысяч гривен морального ущерба суд взыскал с обвиняемых только 300 тысяч гривен, часть они уже возместили.

Юношей взяли под стражу прямо в зале суда. Вместе с тем адвокаты потерпевшей предполагают, что сторона обвинения будет подавать апелляцию.

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